2019/06/12 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعادة إعمار المحافظة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد أن حولها داعش ركاماً.. استمرار أعمال إعادة الروح إلى أوصال مدينة الرقة) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد أن حولها داعش ركاماً.. استمرار أعمال إعادة الروح إلى أوصال مدينة الرقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).