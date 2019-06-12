2019/06/12 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضجت مواقع التواصل بكم هائل من التغريدات والتفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي، إثر أنباء عن افتتاح متوقع اليوم لأول "ديسكو حلال" ضمن شاطئ مغلق ومختلط بمدينة جدة.

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