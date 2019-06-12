2019/06/12 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دراسة تكشف ما يمنع 100 مليون وفاة مبكرة عالميا!

قال خبراء إن علاج ضغط الدم وخفض الملح والدهون غير المشبعة يمكن أن

يمنع زهاء 100 مليون حالة وفاة مبكرة على مستوى العالم.ويمكن للإجراءات الثلاثة أن تخفض معدل الوفاة المبكرة بسبب أمراض

القلب والأوعية الدموية، على مدار العشرين عاما القادمة.ويساهم الملح والدهون غير المشبعة الموجودة في الأطعمة المصنعة، مثل

الكعك، في ارتفاع ضغط الدم: وهو عامل خطر رئيس للإصابة بأمراض القلب

والأوعية الدموية.وقدر الباحثون أن علاج 70% من السكان لضغط الدم، سيساهم في الحفاظ

على حياة 39.4 مليون شخص.

ويقول فريق البحث في جامعة هارفارد إن تقليل استهلاك الملح بنسبة

30%، يمكن أن يحفظ حياة 40 مليون فرد.



كما يمكن للتخلص من الدهون

غير المشبعة، الموجودة في السمن النباتي والطعام المقلي بالدهون

النباتية، أن ينقذ حياة 14.8 مليون فرد بحلول عام 2040- أي ما

مجموعه 94.2 مليون شخص.ووجد الباحثون أن أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الأمراض غير

السارية، ينحصر ضمن الرجال، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية

الدموية والسرطانات والسكري.

وكتب الباحثون في مجلة Circulation، أن التدابير معقولة التكلفة حتى

لو كانت تتطلب بذل جهد كبير لتنفيذها.وتتمثل إحدى الاستراتيجيات المهمة في زيادة استخدام أدوية ضغط الدم،

التي يكون الكثير منها آمنا وبأسعار معقولة.

وتشمل المناطق المتوقع أن تستفاد أكثر من الإجراءات الاحترازية،

شرق آسيا والمحيط الهادئ وجنوب آسيا، وكذلك بلدان في إفريقيا جنوب

الصحراء الكبرى.وتسبب الأمراض القلبية الوعائية زهاء 31% من الوفيات حول العالم،

و17.9 مليون حالة وفاة سنويا، وفقا للتقديرات.ولإجراء الحسابات، استخدم الباحثون بيانات عالمية من دراسات وتقديرات

متعددة من منظمة الصحة العالمية.تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع ضغط الدم يعرض الأشخاص لخطر الإصابة

بالأمراض القلبية الوعائية، لأنه يفرض ضغطا إضافيا على الأوعية

الدموية والقلب.



كما أن استهلاك الكثير من الملح يزيد من كمية

الصوديوم في الدم، ما يؤدي إلى احتباس السوائل داخل الجسم وبالتالي

ارتفاع ضغط الدم.

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