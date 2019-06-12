2019/06/12 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فيديو يظهر رد فعل يمني بعد تجربة نظارة الواقع الافتراضي

الاربعاء

12

حزيران

2019 :

11:01 am

10

تداولت مواقع الانترنت مؤخرا فيديو يظهر رد فعل يمني أثناء تجربة

نظارة الواقع الافتراضي.

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو يظهر رد فعل يمني بعد تجربة نظارة الواقع الافتراضي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو يظهر رد فعل يمني بعد تجربة نظارة الواقع الافتراضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).