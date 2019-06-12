وصول وزير الخارجية العماني إلى بغداد

2019/06/12 | 11:07

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بغداد اليوم_ بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاربعاء (12 حزيران 2019)، وصول وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الى بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي وصل الى بغداد".

وفي وقت سابق نوهت الخارجية العراقية ببيان، أنه "تم تقديم موعد اللقاء الثنائي والتصريح الصحفي لوزير خارجية العراق محمد علي الحكيم ونظيره وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، الى الساعة 11 صباحاً".

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