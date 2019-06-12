2019/06/12 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس نصح أسطورة الكرة الإنجليزية واين روني، فريقه السابق مانشستر يونايتد، بالابتعاد عن التوقيع ‏مع النجم الويلزي غاريث بيل، واتباع “استراتيجية أخرى” في الانتقالات.‏ وكثرت الأخبار التي تربط مانشستر يونايتد بالويلزي بيل مؤخرا، خاصة مع اقتراب رحيل ‏اللاعب عن ريال مدريد الإسباني، بسبب الخلافات الكبيرة بينه وبين مدرب الفريق زين الدين ‏زيدان.‏ ‏

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روني ينصح مانشستر بالابتعاد عن التعاقد مع بيل وكالة خطوة برس.

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