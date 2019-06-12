كهرباء الحكومة : أحرقت مآقينا ، انتهكت أمننا ، كفّرتنا بكل شعارات الحرية

2019/06/12 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:وليد خالد احمد عراقنا أبو الليل الجميل ، صارت عاصمته بغداد ومحافظاته يرعبهاالظلام، تهرب مسرعة نحو ملاذها ، تطلب الأمان المفقود ، اختفت اغلبمعالم الحياة نهاراً كما اختفى النور فيها...أكمل القراءة ←

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