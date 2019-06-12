وزير الخارجية العماني يصل بغداد في زيارة رسمية

2019/06/12 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد الصحاف، في بيان مقتضب حصل عليه موقع "الغدير"، ان" وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي وصل الى بغداد".وكانت الخارجية قد اعلنت في بيان اسبق عن تقديم موعد اللقاء الثنائي والتصريح الصحفي لوزير خارجية العراق محمد علي الحكيم ونظيره وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، الى الساعة 11 صباحاً".انتهى..م.ر

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