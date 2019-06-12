2019/06/12 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورفعت ألمانيا رصيدها بعد فوزها مساء أمس الثلاثاء ، إلى 9 نقاط متأخرة بفارق ثلاث نقاط عن أيرلندا الشمالية صاحبة الصدارة التي حققت أربعة انتصارات في أربع مباريات، حيث حققت آخر فوز لها أمس على مستضيفتها روسيا البيضاء بهدف دون رد.وستلعب ألمانيا في المباراة المقبلة مع هولندا في السادس من أيلول المقبل، بينما تستضيف …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أبرز نتائج مباريات تصفيات أمم أوروبا 2020 النعيم نيوز.

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