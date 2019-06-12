صحة الرصافة تطبق مشروع الأم الكنغر

2019/06/12 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الدكتورة أنوار محمد جاسم، مديرة شعبة البرامج والتنظيم في صحة الرصافة عن تطبيق برنامج {الام الكنغر} لتقليل وفيات الاطفال حديثي الولادة.وقالت جاسم في بيان تلقت وكالة صدى نسخة منه ان “الهدف الوطني من تطبيق هذا البرنامج هو تقليل معدل وفيات حديثي الولادة وهو الطفل الذي يتراوح عمرة من يوم واحد الى ثمانية وعشرون يوما

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