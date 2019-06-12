10 أخبار تود معرفتها قبل الثانية عشرة ظهراً ليوم الأربعاء 12 - 6 - 2019

2019/06/12 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هذه أبرز الأخبار في العالم حتى كتابة هذا الموجز المختصر، الذي ستطلعون على تفاصيله وتفاصيل الأخبار الواردة فيه على موقع «الشرق الأوسط» الإلكتروني خلال ساعات...



aawsat.com- أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم (الأربعاء) عن ثقته القوية في أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أبريل (نيسان) الماضي سوف «تجدي نفعاً»، كما سوف تؤدي لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والتقليدية بين الدولتين.- أعلنت السلطات الفنزويلية توقيف 17 شخصاً وتوجيه الاتهام لهم بمحاولة القيام «بانقلاب» في 30 أبريل ضد الرئيس نيكولاس مادورو.- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيدعم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إذا كانت تسعى لخلافة جان كلود يونكر في رئاسة المفوضية الأوروبية.- ناشد الممثل الأميركي جورج كلوني، الملتزم جداً بقضايا السودان ودارفور خصوصاً، المجتمع الدولي بالضغط مالياً على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، أملاً بتغيير موقفه من المتظاهرين.- رفضت الإكوادور طلباً أميركياً بتسليم بول سيغليا، المتهم في الولايات المتحدة بمحاولة الاحتيال على مؤسس «فيسبوك»، مارك زوكربيرغ.- قضى 19 شخصاً على الأقل في فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب الصين، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة.- قالت منظمة الصحة العالمية إن واحداً من كل خمسة أشخاص في مناطق الحرب يعانون من الاكتئاب أو القلق أو اضطرابات ما بعد الصدمة أو الاضطراب ثنائي القطبية أو انفصام في الشخصية، فيما يعاني كثير منهم من أشكال حادة من هذه الأمراض العقلية.- أطاح ليونيل ميسي لاعب برشلونة ومنتخب الأرجنتين لكرة القدم بالملاكم فلويد مايويذر بطل العالم في خمسة أوزان من صدارة قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً خلال العام الماضي، وفقاً للتقرير السنوي لمجلة «فوربس» الليلة الماضية.- أشار استطلاع رأي دولي إلى أن 86 في المائة من مستخدمي الإنترنت وقعوا ضحية أخبار مضللة على الشبكة الإلكترونية، معظمها منتشر على صفحات موقع «فيسبوك».- ذكر معهد بحثي أن العالم أصبح أكثر أماناً على نحو طفيف، للمرة الأولى في خمسة أعوام، مضيفاً أنه رغم ذلك يظل «أقل سلاماً حالياً وبشكل كبير مقارنة بعقد مضى».





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