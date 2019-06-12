2019/06/12 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى: يس عراق قتلت امرأة واصيب طفل ،اليوم الاربعاء، جراء نزاع مسلح في منطقة تابعة لمحافظة ديالى.وقال مراسل “يس عراق”، إن “نزاع مسلح نشب بسبب خلاف على إرث، في قرية سعدية الشط بقضاء الخالص، وهو ما تسبب بمقتل إمرأة وإصابة طفلة”.واضاف، أن “النزاع تسبب بتضرر منازل ومحلات جراء اطلاق النار عشوائيا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب خلاف على الارث.. امرأة تقتل وطفل يتعرض لطلق ناري في ديالى) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب خلاف على الارث.. امرأة تقتل وطفل يتعرض لطلق ناري في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).