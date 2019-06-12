2019/06/12 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، رفع الكتل الكونكريتية عن ثلاثة مواقع مختلفة في العاصمة.

وذكرت الامانة في بيان، ان "كوادرها قامت برفع الكتل الكونكريتية من محيط مدرسة حكومية ضمن حي دراغ في المنصور غرب بغداد".

واضافت، ان "المدرسة كانت آيله للسقوط وكادت ان تتسبب بحادث مؤسف ومرعب ما استدعى تحرك سريع برفعها بالاضافة الى رفع الكتل الكونكريتية من محيط مقر لاحد المسؤولين ضمن حي المنصور ايضا اما الموقع الثالث فتضمن رفع كتل كونكريتية متجمعة بشكل عشوائي وبأعداد كبيرة ضمن شارع بور سعيد غرب بغداد ".

واوضحت الامانة ان "العمل تم بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية بالاضافة الى الدوائر البلدية التي باشرت بحملات لتنظيف وتاهيل المواقع المغلقة بعد رفع الصبات عنها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد: رفع الكتل الكونكريتية عن ثلاثة مواقع مختلفة في العاصمة) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد: رفع الكتل الكونكريتية عن ثلاثة مواقع مختلفة في العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).