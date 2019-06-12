2019/06/12 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير خارجية سلطنة عُمان، يوسف بن علوي، الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

ومن المقرر ان يلتقي بن علوي نظيره وزير الخارجية محمد علي الحكيم.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف قال أمس ان بن علوي "سيبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وايجاد مناخات لمقاربات للأزمات في المنطقة بشأن أهم التحديات والمخاطر والفرص والامكانيات في المنطقة".

وقررت سلطنة عمان في 12 آيار الماضي إعادة فتح سفارتها في بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير خارجية سلطنة عُمان يصل العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير خارجية سلطنة عُمان يصل العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).