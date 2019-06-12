2019/06/12 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني فريد اسسرد يوم الاربعاء برفض جميع مرشحي حزبه لمنصب محافظ كركوك من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال اسسرد في تصريح صحفي اليوم، ان الديمقراطي الكوردستاني رفض جميع الاسماء التي قدمها له الاتحاد الوطني الكوردستاني لشغل منصب محافظ كركوك ولكن الى الان لم نفقد الامل بأن نتوصل لأتفاق"، مردفا بالقول ان "الاسماء المرفوضة نراها جديرة لتسنم المنصب غير اننا نسعى الى اختيار شخصية مرضية من قبل الجانبين".

واضاف ان "الاتحاد الوطني قدما مؤخرا مرشحين اثنين الى الديمقراطي الكوردستاني لمنصب محافظ كركوك وهما خالد شواني واللواء جمعة وقبل ذلك قدمنا اسماء اخرى"، مشيرا الى ان "عدم التوصل لاتفاق على مرشح سيؤثر سلبيا على الحكومة الجديدة لإقليم كودستان".

وتابع اسسرد بالقول ان "هنالك وقت كاف امامنا للاتفاق على المحافظ الجديد لكركوك"، مستدركا القول انه "اذا لم نتوصل الى اتفاق بهذا المجال فإننا قد نصل الى مرحلة لا نستطيع الاستمرار فيها بالحكومة الجديدة لإقليم كوردستان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي بالاتحاد الوطني: سنشترك بحكومة كوردستان الجديدة حتى إن لم تحل قضية كركوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي بالاتحاد الوطني: سنشترك بحكومة كوردستان الجديدة حتى إن لم تحل قضية كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).