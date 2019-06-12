2019/06/12 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار 'رمانة' قرب منزل جنوب شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار 'رمانة' قرب منزل جنوب شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).