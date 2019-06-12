الكشف عن مخالفات بـ22 مليون دولار في عقد لوزارة عراقية

2019/06/12 | 11:24

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بغداد:سومر نيوز

كشفت هيأة النزاهة يوم الاربعاء عن تمكُّنها من ضبط الأوليَّات الخاصَّة بعقد إحالة تجهيز محطة كهرباء الكح...

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