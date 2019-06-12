جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام تفتح باب القبول إلكترونيًّا غدًا

2019/06/12 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، مواعيد طلب الالتحاق بالجامعة للطلاب والطالبات للانتظام لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي القادم ...

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