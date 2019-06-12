المغامسي عن عزاء

2019/06/12 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنوّرة الشيخ صالح المغامسي؛ أن تقديم أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل؛ ووزير التعليم حمد آل الشيخ؛ واجب العزاء...

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