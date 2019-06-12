2019/06/12 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، خلال شهر مايو لعام 2019 م، (23) مليون طن، فيما بل...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموانئ السعودية تناول 23 مليون طن من البضائع خلال مايو) نشر أولاً على موقع (سبق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموانئ السعودية تناول 23 مليون طن من البضائع خلال مايو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبق).