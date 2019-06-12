2019/06/12 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

وصف عضو مجلس النواب عن كتلة الجيل الجديد المعارضة سركوت شمس الدين ظهور مايسمى بزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني خلال احتفالية تنصيب الرئيس الجديد للاقليم بالـ"مهزوم".وقال شمس الدين ان انهزامية مسعود بارزاني خلال احتفالية التنصيب كانت بادية على وجهه وهي لم تأتي من فراغ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيل الجديد: الانهزامية بدت ظاهرة على مسعود بارزاني في احتفالية تنصيب رئيس جديد للاقليم) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيل الجديد: الانهزامية بدت ظاهرة على مسعود بارزاني في احتفالية تنصيب رئيس جديد للاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).