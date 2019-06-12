2019/06/12 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس وجّه وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، مذكرة إلى جميع موظفي البنتاغون يطلب ‏فيها منهم الحفاظ على الحيادية السياسية، وذلك بعد مزاعم عن طلب البيت الأبيض إبقاء سفينة ‏حربية تحمل اسم السناتور جون ماكين بعيدا عن أنظار الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته ‏الأخيرة لليابان.‏ ونقلت قناة سكاي نيوز عن شاناهان قوله في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيه مذكرة تحذير إلى موظفي البنتاغون بسبب ترامب وكالة خطوة برس.

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