الجبوري: وزير الكهرباء يزور عبد المهدي بمعلومات مضللة عن الطاقة

2019/06/12 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم النائب عن تحالف البناء قتيبة الجبوري, الاربعاء، وزير الكهرباء لؤي الخطيب بتزويد رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بمعلومات مضللة عن تحسن الطاقة الكهربائية, مبينا ان حجم الطاقة المنتجة لا يتجاوز الـ 18 ألف ميغاواط.وقال الجبوري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “وزير الكهرباء لؤي الخطيب يقوم بتزويد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بمعلومات مضللة […]

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