اذهب الى فرعون انه طغى !! اذهب الى عادل مهدي

2019/06/12 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم محمد بسم الله الرحمن الرحيم فاخذه الله نكال الاّخرة والاولى صدق الله العظيم يخطأ من يتصور ان هناك فرعون واحد انهم ( فراعين ) اذا صح الجمع وعلى مدى...أكمل القراءة ←

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