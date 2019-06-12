نائب يكشف عن وجود

2019/06/12 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف رئيس تحالف سائرون في ديالى النائب برهان المعموري، اليوم الاربعاء، عن وجود شبهات فساد تتعلق بسجناء فضائيين، مطالباً رئيس المجلس الأعلى لمكافحة

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