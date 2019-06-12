سنجار تطالب مسرور بارزاني بتحويل القضاء الى محافظة

2019/06/12 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- العهد نيوز

طالب قائممقام قضاء سنجار محما خليل علي اغا، رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، الى تحويل قضاء سنجار الى محافظة.

وقال في رسالة تهنئة قدمها

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