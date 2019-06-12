الدفاعات الجوية السورية تتصدى لـ“صواريخ” إسرائيلية

2019/06/12 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دمشق فجر الأربعاء أن دفاعاتها الجوية تصدت “لعدوان إسرائيلي” وأسقطت “عددا من الصواريخ” في جنوب سوريا، وفق ما ذكرته المصادر السورية .وقالت المصادر “تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لعدوان اسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة في المنطقة الجنوبية وأسقطت عددا منها” مضيفة أن الهجوم وقع حوالى الساعة الثانية فجرا (11,00 ت …

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