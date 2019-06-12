«الموانئ السعودية» تناول 23 مليون طن بضائع في مايو

2019/06/12 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للموانئ، اليوم الأربعاء، تناول 23 مليون طن من البضائع خلال شهر مايو الماضي.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الهيئة، اطلعت عليه «عاجل»: «بلغ إ...

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