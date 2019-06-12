بالصور.. أمانة الرياض ترفع أنقاضًا وتزيل مخلفات من أحياء العليا

2019/06/12 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت أمانة الرياض، اليوم الأربعاء، أنه تم رفع أنقاض وإزالة مخلفات تقدر بـ63250 مترًا مكعبًا، وذلك من الأحياء التابعة لبلدية العليا.

وفي بيان لها، قال...

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