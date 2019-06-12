«السعودية للصناعات العسكرية» تشارك في أكبر معرض عالمي للطيران

2019/06/12 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشارك الشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI»، في النسخة 53 من معرض باريس الجوي 2019، الحدث العالمي الأبرز والأكبر من نوعه في قطاع الطيران وصناعات ال...

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