نائب كردي: مسعود البارزاني كان يرغب بالبقاء في الرئاسة لآخر يوم بعمره

2019/06/12 | 11:56

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بغداد:سومر نيوز

وصف عضو مجلس النواب عن كتلة الجيل الجديد المعارضة سركوت شمس الدين، الأربعاء، ظهور رئيس الحزب الديمقراطي...

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