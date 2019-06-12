هَندَسَ الإنفصال وعَدَّ العراق بلداً فاشلاً.. مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان الجديد

2019/06/12 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد يوم واحد من تسمية نيجيرفان البارزاني ابن شقيق زعيم الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني رئيسا لإقليم كردستان العراق، صوّ...

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