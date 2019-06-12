2019/06/12 | 11:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب يكشف عن وجود "فضائيين" بالسجون العراقية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
كشف رئيس تحالف سائرون في ديالى النائب برهان المعموري، اليوم الاربعاء، عن وجود شبهات فساد تتعلق بسجناء ف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب يكشف عن وجود "فضائيين" بالسجون العراقية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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