الاستخبارات: القبض على مسؤول الدعم اللوجستي للدواعش في ديالى

2019/06/12 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، القبض على مسؤول الدعم اللوجستي لتنظيم "داعش" في محافظة ديالى.





وقالت في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "مفارزها في الفرقة الخامسة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 20، ألقت القبض على أحد الارهابيين في قرية خزرج منطقة الندا في ديالى"، مبينة أن "المعتقل هو المسؤول عن تقديم الدعم اللوجستي للدواعش بما تسمى بولاية ديالى واحد عناصرها الأمنيين الذين قدموا معلومات عن قطعاتنا والمتعاونين معها".

واشارت ايضا الى أنه "يعد أحد المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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