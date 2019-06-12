السعودية تقر بالهجوم اليمني على مطار ابها وتعلن إصابة 26 شخصا

2019/06/12 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اقر ما يسمى بـ”تحالف دعم الشرعية” الذي تقوده السعودية، الأربعاء، بالهجوم الصاروخي اليمني على مطار ابها الدولي، مؤكدة إصابة 26 مدنيا من المسافرين.وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “عند الساعة (02:21) من صباح اليوم سقط مقذوف معادٍ (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها […]

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