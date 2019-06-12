2019/06/12 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار، الأربعاء، عن إلقاء القبض على 17 متهماً بقضايا جنائية ‏في المحافظة.‏ وذكرت القيادة في بيان تلقت ” خطوة برس” نسخة منه، ان “أقسام مديرية شرطة محافظة ذي ‏قار والمنشات نفذت عدداً من المهام والواجبات خلال الـ 24 ساعة الماضية من يوم 11 حزيران ‏الجاري”.‏ وأضافت أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 17 متهماً بقضايا جنائية في ذي قار وكالة خطوة برس.

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