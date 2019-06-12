2019/06/12 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت قيادة شرطة بابل، الاربعاء، اعتقال اثنين من المتهمين بـ”الارهاب” في عملتين منفصلتين ‏شمالي المحافظة.‏ وذكرت القيادة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، انه “نتيجة لتبادل المعلومات الاستخبارية ‏والتعاون بين المنظومة الامنية بالمحافظة ، تمكنت مفارز من الشرطة بالاشتراك مع ‏الاستخبارات بناحية الاسكندرية، من القاء القبض على مطلوب وفق المادة 4

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال ارهابيين اثنين شمالي بابل ‏ وكالة خطوة برس.

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