2019/06/12 | 11:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ خطوة برس أعلنت قيادة شرطة بابل، الاربعاء، اعتقال اثنين من المتهمين بـ”الارهاب” في عملتين منفصلتين شمالي المحافظة. وذكرت القيادة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، انه “نتيجة لتبادل المعلومات الاستخبارية والتعاون بين المنظومة الامنية بالمحافظة ، تمكنت مفارز من الشرطة بالاشتراك مع الاستخبارات بناحية الاسكندرية، من القاء القبض على مطلوب وفق المادة 4
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال ارهابيين اثنين شمالي بابل ) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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