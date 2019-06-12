2019/06/12 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الدكتورة (انوار محمد جاسم) مديرة شعبة البرامج والتنظيم في صحة الرصافة عن تطبيق برنامج الام الكنغر بتقليل وفيات الاطفال حديثي الولادة .وقالت , إن الهدف الوطني من تطبيق هذا البرنامج هو تقليل معدل وفيات حديثي الولادة وهو الطفل الذي يتراوح عمرة من يوم واحد إلى ثمانية وعشرون يوماً لغرض تخفيض معدل الوفيات الاطفال …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لغرض تقليل وفيات الأطفال ..



تطبيق مشروع الأم الكنغر النعيم نيوز.

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