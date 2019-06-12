مصدات تمنع الإعلام من النهوض بدوره بقلم احمد صبري

2019/06/12 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد صبري في معرض الحديث عن دور الإعلام بوسائله المتعددة في عملية التغيير ودوره في المجتمع الذي لا يتقاطع مع شواغل العراقيين، ويعكس همومهم ويعبر عن خياراتهم، هو إعلام وطني...أكمل القراءة ←

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