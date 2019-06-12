“المعلومة” تنشر تفاصيل جديدة عن مجزرة سبايكر في ذكراها الخامسة

2019/06/12 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب السابق عن محافظة صلاح الدين جاسم محمد جعفر، الاربعاء، عن تفاصيل جديدة بشأن جريمة سبايكر عام 2014، مشيرا الى ان ضابطين توسطا لاخراج القوات المتواجدة في المعسر مقابل ضمان امنهم.وقال جعفر في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الحكومات المتعاقبة لم تنصف ذوي شهداء اسبايكر بمنحهم حقوقهم الكاملة كشهداء في القوات الامنية ومحاسبة الضباط […]

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