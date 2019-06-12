كاتانيتش يضع قاعدة بيانات دقيقة لاختيار لاعبي الاسود

2019/06/12 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المدير الإداري للمنتخب الوطني بكرة القدم باسل كوركيس الجهاز التدريبي بقيادة السلوفيني كاتانيتش أعد قاعدة بيانات واسعة بشأن مستويات لاعبي الدوري المحلي الذين تمت متابعتهم خلال الأشهر الاخيرة في أنديتهم لغرض استدعاء الافضل منهم لقائمة المنتخب الوطني التي تنتضره استحقاقات مهمة في الفترة المقبلة .

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