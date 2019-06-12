2019/06/12 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت هيئة النزاهة الأوليات الخاصة بعقد إحالة تجهيز محطة كهرباء الكحلاء الغازية في محافظة ميسان بمحركات توربينية، مشيرة إلى أن كلفة العقد تجاوزت 22 مليون دولار أمريكي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط مخالفات بعقد كهرباء قيمته أكثر من 22 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط مخالفات بعقد كهرباء قيمته أكثر من 22 مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).