القبض على مسؤول الدعم اللوجستي للدواعش في ديالى

2019/06/12 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

ألقت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية، القبض على أحد الإرهابيين في قرية خزرج منطقة الندا في ديالى.

واوضح بيان للاستخبارات تلقته، العهد نيوز، اليوم الاربعاء،

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