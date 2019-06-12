الموسوي لـ

2019/06/12 | 12:01

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العهد نيوز – بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، عن اكثر من الف ضحية من ضحايا مجزرة لم يحتسبوا شهداء.

واعتبر الموسوي في تصريح لـ"العهد

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