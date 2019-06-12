2019/06/12 | 12:03

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قائممقام سنجار يطالب بارزاني بتحويلها الى محافظة والحاقها بأقليم كردستان

بغداد/...



طالب قائممقام قضاء سنجار محما خليل علي اغا، الأربعاء، رئيس حكومة الاقليم المكلف مسرور بارزاني، بتحويل قضاء سنجار الى محافظة.

وقال في رسالة تهنئة قدمها لمسرور، بمناسبة تكليفه برئاسة حكومة الاقليم، ان "مسرور بارزاني، يمثل الجيل الثالث من عائلة بارزاني الخالدة، وهو قادر على تحقيق تطلعات وآمال الشعب الكردي، واستقرار اقليم كردستان وتحقيق الرفاهية له".

واضاف، ان "مسرور يعرف بدبلوماسيته العالية، وعلاقاته الممتازة مع الحكومة العراقية الاتحادية، حيث سيكون من اكثر الداعمين لها في تحقيق اهدافها من اجل مصلحة الشعب العراقي عامة والشعب الكردي خاصة".

وتابع، "سيعمل مسرور على ملفات في غاية الاهمية مع حكومة بغداد، وخاصة المتعلقة بالمواد الدستورية، مثل المادة 140، فضلا عن عمله باستقرار الامن في كردستان".

واوضح، ان "مسرور كان داعما للاقليات في البلاد، ونحن على ثقة تامة بانه سيتوج هذا الدعم بتحقيق الامن الكامل في سنجار وسهل نينوى، وان يحقق امنيات وتطلعات الشعب في هذه المناطق بتحويلها الى محافظة يتم الحاقها بالاقليم، لتنسى ما مر عليها من مآسي وقتل وتشريد لاهلها".انتهى2

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