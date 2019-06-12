2019/06/12 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال مسؤولون إيرانيون لرويترز إن طهران تعتزم طلب توسط اليابان بين طهران وواشنطن لتخفيف العقوبات النفطية المفروضة من الولايات المتحدة.

تأتي تلك التصريحات قبيل زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى إيران.

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز ”بإمكان اليابان المساهمة في تخفيف التوتر الجاري بين إيران وأمريكا، كبادرة حسن نية، يجب على أمريكا إما رفع العقوبات النفطية غير العادلة أو تمديد الإعفاءات أو تعليقها (العقوبات)“.

وقال مسؤول آخر ”السيد آبي يمكن أن يكون وسيطا مهما لتيسير ذلك“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤولون: إيران ستطلب من اليابان التوسط بشأن العقوبات النفطية الأمريكية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤولون: إيران ستطلب من اليابان التوسط بشأن العقوبات النفطية الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).