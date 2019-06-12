وزير الكهرباء: لا مشكلة في الإنتاج ونحتاج 20 مليار دولار

2019/06/12 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد عزا وزير الكهرباء لؤي الخطيب، عدم تجهيز الكهرباء بشكل كــاف لبعض المـنـاطـق الــى وجــود مـشـاكـل فـي خـطـوط النقل والتوزيعٍ.وقال الخطيب في تصريح صحفي ان “مقدار الطاقة الكهربائية المنتجة في العراق حاليا تكفي لتوفير 20 ساعة تشغيل يوميا كحد أدنـى لاغلب محافظات البلاد غير ان المشكلة تكمن بخطوط النقل والتوزيع وليس ...

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