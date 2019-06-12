البرلمان يصوت على تعويض متضرري الحرائق غداً الخميس

2019/06/12 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد وافق رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، على ادراج فقرة تعويض الفلاحين المتضررين من الجرائق على جدول اعمال البرلمان للتصويت عليه يوم غدٍ الخميس.وقال النائب نايف الشمري لـ”الاخبارية”، إن “74 نائباً بادروا بجمع تواقيع لاضافة فقرة عملية تعويض الفلاحين على جدول اعمال مجلس النواب ومن ثم قدمناها الى رئيس البرلمان محمد ...

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