2019/06/12 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاربت عملية اختفاء الطيار السعودي، عبدالله خالد الشريف، على الشهر، دون العثور عليه، إثر فقدان الطائرة التي استقلّها مع مدرِّبه الفلبيني، صباح الجمعة، ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عائلة الطيار الشريف تتحدَّث لـ«عاجل» عن تفاصيل جديدة حول مصيره) نشر أولاً على موقع (عاجل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عائلة الطيار الشريف تتحدَّث لـ«عاجل» عن تفاصيل جديدة حول مصيره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عاجل).