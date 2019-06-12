التحالف: مقذوف حوثي يستهدف مطار أبها.. وإصابة 26 مسافرًا بينهم نساء وأطفال

2019/06/12 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، أنَّ عملًا إرهابيًّا نفّذته ميليشيا الحوثي استهدف مطار أبها الدولي، متوعّدًا الانقلابيين ال...

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